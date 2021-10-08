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الصحفية الفليبينية والروسي دميتري موراتوف يتوجان بجائزة نوبل للسلام

بقلم عبد الحق لعلق
الصحفية الفليبينية والروسي دميتري موراتوف يتوجان بجائزة نوبل للسلام
جائزة نوبل للسلام
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توجت، الصحفية الفليبينة ماريا ريسا، و الروسي دميتري موراتوف. بجائزة نوبل للسلام لعام 2021.

وجاء في الحساب الرسمي لجوائز نوبل للسلام عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، ان تتويج الصحفين بجائزة نوبل للسلام جاء نظير جهودهما في حماية حرية التعبير. وذلك باعتباره شرط مسبق للديمقراطية والسلام الدائم.

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