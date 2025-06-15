الصحفيون الجزائريون يتبرعون بدمهم تحت شعار “الصحافة في خدمة الحياة”

نظم المركز الدولي للصحافة والوكالة الوطنية للدم حملة للتبرع بالدم تحت شعار “الصحافة في خدمة الحياة”.

وجرى ذلك بالتنسيق مع المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين وفريق مركز حقن الدم لمستشفى الحراش وبحضور المدير العام للمركز الدولي للصحافة مراد بن رضوان ورئيس المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين و المدير العام لدار الصحافة.

وقد شهدت الحملة تجاوباً كبيراً من طرف العمال، الذين سعوا إلى التبرع بروح عالية من المسؤولية و الاحساس بواجب المساعدة .

وتندرج هذه الحملة في إطار التزام المركز الدولي للصحافة بمسؤوليتها الاجتماعية وترسيخ ثقافة التضامن.