الصحفيين رفضوا مقاطعة ندوة ماجر إحتراما لمدرب إفريقيا الوسطى

الرياضة
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الصحفيين رفضوا مقاطعة ندوة ماجر إحتراما لمدرب إفريقيا الوسطى
بقلم كريم تيغرمت

تضامن العديد من الصحفيين الجزائرين مع زميلهم من القناة الإذاعية الثالثة “معمر جبور” الذي كان ضحية عصبية من طرف الناخب الوطني الجديد رابح ماجر.
وهم العديد من الصحفيين لمغادرة قاعة المؤتمرات تضامنا مع الصحفي “معمر جبور” إلا أنهم تراجعوا عن هذه الخطوة إحتراما لمدرب منتخب إفريقيا الوسطى الذي كان معنيا بالندوة الصحفية

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