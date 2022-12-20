الصحفي الإستقصائي رومان مولينا يفضح الإتحادية الفرنسية بسبب بن زيمة

كشف الصحفي الفرنسي الإستقصائي، رومان مولينا، العديد من الحقائق المتعلقة بالمنتخب الفرنسي، وأبرزها أسباب غياب كريم بن زيمة من المونديال.

ونشر الصحفي مولينا فيديو، أمس الإثنين، فيديو عبر قناته على اليوتوب يحمل عنوان ماذا حدث ذاخل المنتخب الفرنسي قبل وخلال كأس العالم.

وكشف مولينا، أن الناخب الفرنسي ديشان، قرر إستبعاد بن زيمة بعد إصابته ولا وجود لداعي لحضوره المونديال دون اللعب، كون ذلك سيخلق أجواء سلبية داخل الفريق.

وأضح الصحفي مولينا، الحارس لوريس و اللاعب أنتوان غريزمان، عملا على عدم عودة بن زيمة للديكة، وعكس مايشاع لاتوجد خلافات بين جيرو وبن زيمة.

وأضاف ذات المصدر، أن طبيب المنتخب الفرنسي، هو من حدد طبيعة إصابة بن زيمة وأعلن عدم قدرته على المشاركة في المونديال.

في حين قام الطاقم الطبي لريال مدريد، بإعادة التحاليل للاعب وشخص إصابته، والتي كشفت مدى إصابته التي لم تستدعي كل تلك الفترة من الغياب.

كما قال مولينا:”أشخاص في الاتحاد الفرنسي بعد بطولة أوروبا 2021، أرادو تحميل بن زيمة مسؤولية أي خطأ يرتكب داخل المنتخب”.