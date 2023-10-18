الصحفي التونسي بسام بونني يعلن إستقالته من BBC

أعلن الصحفي والمراسل التونسي بسام بونني استقالته من هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

وكتب الصحفي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “تقدمت صباح اليوم باستقالتي من هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي. لما يحتمه عليّ الضمير المهني”.

واعتبر البعض أن التقرير الذي نشرته محطة بي بي سي بعنوان “هل تبني حماس الأنفاق أسفل المستشفيات والمدارس؟” مسؤولاً بشكل غير مباشر عن قيام إسرائيل بقصف مستشفى المعمدانى.

وكتبت صفحة فلسطين حرة: “لقد قُتل أكثر من 1000 شخص بريء بعد أن قصف الجيش الإسرائيلي مستشفى في غزة. أيها المجرمون أيديكم ملطخة بالدماء – بي بي سي العالمية”.

وكانت ليز دوسيه، كبيرة المراسلين الدوليين لمحطة البي بي سي في جنوب إسرائيل، قد نشرت رد على سؤال من قارئ مجهول، يسأل: من فضلك، هل يمكنك توضيح مكان وجود أنفاق حماس، وما إذا كانوا يقومون ببنائها تحت المستشفيات والمدارس؟

وردت صحفية بي بي سي : “تعتبر أنفاق غزة بمثابة متاهة مترامية الأطراف لدرجة أن الجيش الإسرائيلي يطلق عليها اسم “مترو غزة”.