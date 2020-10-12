الصحفي المحترف.. تنصيب أعضاء لجنة تحكيم لجائزة رئيس الجمهورية

تم، اليوم الاثنين، تنصيب أعضاء لجنة تحكيم لجائزة رئيس الجمهورية الخاصة بـ”الصحفي المحترف، تحت شعار “الرقمنة جسر نحو الجزائر الجديدة”.

وجرى تنصيب، اللجنة لجائزة الصحفي المحترف، تحت اشراف وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، بالجزائر العاصمة.

وأكد رئيس اللجنة، أن “مستقبل المجتمعات مرتبط بالاتصال والرقمنة التي هي أهم عنوان للمضي نحو الإبداع والابتكار بظل الجزائر الجديدة”.

ودعا سليان أعراج الصحفيين إلى المشاركة “بقوة” في هذه الجائزة.

واعتبر المتحدث، أن رعاية رئيس الجمهورية لهذه الجائزة، تأكيد على أهمية الإعلام المهني والموضوعي الذي يعد شريكا أساسيا للدولة.

وتتكون لجنة التحكيم مكونة من عميد كلية العلوم السياسية سليمان أعراج، وممثلين عن وزارات الاتصال، المالية،التعليم العالي والبحث العلمي،ووزارة الثقافة.

كما تضم ممثلين عن الأسرة الإعلامية المكونة،من التلفزيون الوطني، الإذاعة الوطنية، الصحافة العمومية والخاصة وممثلين عن كلية الإعلام وعلوم الاتصال.