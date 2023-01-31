الصحفي دي مارزيو يكشف امكانية لعب فرحات وفارس بنادي واحد

كشف الصٌحفي الإيطالي الشهير بشبكة سكاي سبورت، جيانلوكا دي مارزيو، عن احتمال مزاملة اللاعب الدولي الجزائري محمد فارس، مواطنه زين الدين فرحات.

وحسب دي مارزيو، فإن لاعب لازيو محمد فارس، في مفاوضات مع نادي ألانيا التركي الذي ينشط فيه لاعب لوهافر السابق زين الدين فرحات.

وأوضح المصدر، أن نادي لازيو الإيطالي، سيقوم ببيع لاعب الخضر فارس، في حال حسمه صفقة لاعب إينتراخت فرانكفورت بيليغريني.