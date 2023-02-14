الصحفي سعد بوعقبة أمام مجلس قضاء العاصمة غدا الأربعاء

من المرتقب أن تفصل غدا الاربعاء غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة، في مصير الصحفي ” سعد بوعقبة” بصفته متهما متواجد تحت الرقابة القضائية بأمر قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجريمة الإلكترونية.

وتأتي برمجة قضية ” سعد بوعقبة”، أمام ذات الهيئة القضائية، بعد استئناف نيابة محكمة الدار البيضاء في أمر عميد قضاة التحقيق.

ويتابع المتهم ” بوعقبة” بتهم تتعلق، بجنحة التمييز وخطاب الكراهية، وجنحة النشر وترويج اخبار باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال من شانها الاضرار بالامن العمومي واانظام العام، المعاقب عليه بنص المادة 20 -05 من قانون العقوبات.

وجاء تقديم الصحفي سعد بوعقبة، أمام نيابة القطب يوم الاثنين من الأسبوع الماضي، من طرف فرقة قمع الجريمة الإلكترونية ” بياربي”، بعد دعوى عمومية حركتها النيابة العامة ضده، في أعقاب كتابة مقال صحفي بأسلوب ساخر، تضمن أوصافا مسيئة لسكان ولاية الجلفة ، تم نشره على صفحته الرسمية التي اسمه – سعد بوعقبة- للتي يتابعها اكثر من 83 ألف متابع.

على غرار تصريح آخر لقناة غير معتمدة، مما ترتب عنه ردود فعل قوية، محدثا بذلك زوبعة سياسية واعلامية حركت عدة جمعيات ناشطة، لتتقدم الأخيرة بشكوى رسمية أمام الجهات الأمنية .

وأمام الحملة الاعلامية التي شنت ضد الصحفي سعد بوعقبة جعلت الاخير يخرج للاعتذار وتأكيده على أن كلامه لم يفهم في السياق الذي أراده، غير أن الإعتذار هذا لم يطفئ غليان الشارع الجلفاوي وعدد كبير من المتضامنين.

واعترف المتهم الصحفي سعد بوعقبة، خلال مجريات التحقيق الابتدائي، بأنه هو صاحب المقال، وأنه يتحمل المسؤولية الجزائية المترتبة عنه، غير أنه نفى في ذات السياق ترويج المقال محل التجريم على منصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، كما أضاف المتهم أن المقال أخرج عن صياغته.