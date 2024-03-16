الصحفي عبد الرحمان تيميزار في ذمة الله

إنتقل إلى رحمة الله ليلة الجمعة إلى السبت، الصحفي عبد الرحمان تيميزار، عن عمر ناهز 62 عاما، حب ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية.

واشتغل الفقيد خلال مساره المهني في عدة صحف وطنية من بينها “لوجان انديبوندان” قبل أن يؤسس جريدة إلكترونية. تحت تسمية “ألجيريا ميد أنفو”، كما عمل الراحل مكلفا بالاتصال لدى مؤسسات عمومية اقتصادية.

و سيوارى جثمان الفقيد الثرى عصر اليوم بمقبرة سوق الأحد بولاية بومرداس.

و أمام هذا المصاب الجلل، يتقدم وزير الاتصال، محمد لعقاب، الى عائلة الفقيد والى الأسرة الإعلامية بأخلص عبارات التعازي. وأصدق المواساة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

بدوره، يتقدم المدير العام لوكالة الأنباء الجزائرية، سمير قايد، بتعازيه الخالصة الى أسرة الفقيد، راجيا من الله العلي القدير أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جنانه ويلهم أهله جميل الصبر والسلوان.

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