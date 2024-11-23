الصحفي محمد إسماعين في ذمة الله

توفي يوم السبت بوهران الصحفي القدير محمد إسماعين عن عمر ناهز 72 سنة إثر وعكة صحية، حسبما علم لدى جريدة “الجمهورية” الصادرة بوهران والتي عمل بها الراحل.

وكان الفقيد يعتبر من الصحفيين البارزين في جريدة “الجمهورية” التي التحق بها في أواخر الثمانينيات. من القرن الماضي وقد أعطى دفعا قويا لهذه المؤسسة الإعلامية العمومية، وساهم أيضا في تكوين جيل من الصحافيين، وفق ذات المصدر.

وقد تقلد المرحوم عدة مناصب على مستوى ذات اليومية منها رئيس التحرير إلى أن أحيل على التقاعد. في سنة 2010, مثلما أشير إليه.

وسيوارى جثمان الفقيد محمد إسماعين الثرى في مقبرة سيدي معروف بولاية وهران.

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