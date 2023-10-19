الصحفي محمد بن حملة في ذمة الله

إنتقل إلى رحمة الله، اليوم الخميس، الصحفي والإعلامي محمد بن حملة، بعد صراع مع مرض عضال.

وتقدمت المنظمة الوطنية للصحافين الرياضيين الجزائريين، بالتعازي لعائلة الفقيد، عبر بيان على صفحتها الرسمية بـ”الفايسبوك” والذي جاء على النحو التالي:”تنعي المنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين الجزائريين المغفور له باذن الله الزميل محمد بن حملة, الذي التحق بالرفيق الأعلى اليوم الخميس، بعد معاناة مع المرض”.

وأضافت المنظمة في بيانها:”وعلى إثر هذا المصاب الجلل، يتقدم أعضاء المنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين الجزائريين بخالص التعازي، وأصدق عبارات المواساة لعائلته وأقربائه وزملائه، راجين من الله العلي القدير أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جنانه، ويرزق أهله جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون