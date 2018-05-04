الصحف الإسبانية: “بودبوز لاعب بـ 4 أعين.. ساحر ريال بيتيس”

تتواصل الإشادة بالجزائري “رياض بودبوز” مدلل جماهير “ريال بيتيس” بعد الأداء الكبير الذي يقدمه خاصة في النصف الثاني من الموسم.

وقد نشر الصحفي الإسباني “ميغال أنخيل” مقالا يبرز فيه دور النجم الجزائري في ريال بيتيس هذا الموسم.

حيث صرح قائلا: “كل لاعبي ريال بيتيس يستحقون الإشادة، لكن بسبب حبنا لكرة القدم قررت الحديث عن بودبوز”

وأضاف: “هذا هو اللاعب النموذجي بالنسبة لي، كأن لديه 4 أعين، يمرر الكرة في الوقت اللازم ويفكر أكثر من زملائه”.

وتابع: “مشاهدة بودبوز يجعل الجميع يشعر أن كرة القدم سهلة، مراوغ وساحر فوق أرضية الميدان”.

وأردف: “تفوق على إصابته وعاد بقوة ليقود بيتيس للمشاركة في الأوروبا ليغ بمنحه فرص كبيرة لمهاجمي الفريق”.

وختم كلامه: “بودبوز فنان في كرة القدم، وأنا متأكد أنه قادر على تقديم الأفضل وفي الموسم المقبل سيقول كلمته في أوروبا”.