الصحف الإسبانية تُشيد بـ “بن زيمة” !

يقدم اللاعب الفرنسي “كريم بن زيمة” أداء كبير مع “ريال مدريد” في الفترة الأخيرة، وهو الذي سجل 5 أهداف في آخر 3 مباريات.

اللاعب الجزائري الأصل، قاد فريقه لتحقيق التأهل لنصف نهائي كأس الملك سهرة أمس الخميس عندما سجل ثنائية.

حيث فاز “ريال مدريد” في لقاء العودة ضد “جيرونا” بنتيجة 3-1 وهو ما سمح له بالتأهل في مجموع المباراتين بنتيجة 7-3.

وأشادت الصحف الإسبانية كثيرا بأداء النجم “كريم بن زيمة” حيث عنونت صحيفة “ماركا”: “قلب هجوم بروح صانع ألعاب”.

أما صحيفة “آس” فهي الأخرى قد عنونت: “بن زيمة لاعب كامل.. قلب هجوم وصانع ألعاب”.

وبات “كريم” سادس أفضل هداف في تاريخ ريال مدريد على بعد 28 هدف من دخول “التوب 5”.