الصحف الإسبانية تُشيد بـ “ريال مدريد”

أشادت الصحف الإسبانية بعودة “ريال مدريد” القوية في الآونة الأخيرة، فالنادي الملكي يسير بمنحى تصاعدي.

حيث تمكن من تحقيق الفوز في “الداربي” ضد “أتلتيكو مدريد” في “الواندا ميتروبوليتانو” بنتيجة كبيرة 3-1.

ففي ظرف أسبوع فقط، تعادل مع “برشلونة” وتمكن من الفوز ضد “أتليتيكو مدريد” ويريد “سولاري” مواصلة الصحوة في دوري الأبطال.

وعنونت صحيفة “ماركا” الصادرة صباح اليوم الأحد: “ريال مدريد يعود من جديد”

أما صحيفة “آس” الإسبانية فعنونت هي الأخرى: “ريال مدريد يطير”.

في نفس السياق، أكدت صحيفة “ماركا” أن الفضل يعود للاعبين وللمدرب على هذه الصحوة ولكن للبرازيلي “فينيسوس” دور كبير في تطور أداء “الملكي”.