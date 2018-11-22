الصحف الإسبانية: “عطّال ظاهرة وهكذا ضاع على ريال بيتيس” !

الرياضة
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الصحف الإسبانية: “عطّال ظاهرة وهكذا ضاع على ريال بيتيس” !
بقلم أمير بهلول

أشادت صحيفة “استاديو ديبورتيفو” المقربة من نادي “ريال بيتيس” الإسباني باللاعب الجزائري “يوسف عطال” الذي يبهر من مباراة لأخرى ومن يوم لآخر.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الجزائري كان قريبا من الانضمام إلى “ريال بيتيس” في جوان 2017 واجتاز الاختبارات بنجاح، قبل أن يذهب للعب في نادي “كورتري”.

وأضافت ذات المصادر، أن “عطال” يعتبر في الوقت الحالي أحد أفضل الأظهرة في الليغ 1 الفرنسية، وانفجرت موهبته مع نادي “نيس”.

وركزت صحيفة “استاديو ديبورتيفو” على سرعته وعلى مهاراته الفنية ودوره الهجومي الكبير، وأشادت بهدفه الرائع مع المنتخب الجزائري ضد “الطوغو”.


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