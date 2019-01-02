الصحف الإيطالية: “غولام.. طائر الفينيق الذي أنقذ الجميع في نابولي” !

يواصل تألق الجزائري “فوزي غولام” صنع الحدث في مختلف المواقع الرياضية الإيطالية بل حتى تم تشبيهه بالطائر الأسطوري “طائر الفينيق” ما يعرف بـ “العنقاء”.

وما يجعل هذا الطائر الخيالي “أسطوري” هو تواجده في مختلف القصص العالمية والتاريخية سواء العربية أو الغربية على غرار قصص ألف ليلة وليلة وقصص مغامرات سندباد وغيرها.

فمن مميزاته أنه جميل وقوي وغالبا ما يخرج من الرماد إلى الحياة، وهي القصة التي تنطبق جليا مع الجزائري فوزي غولام حسب ما ذكر موقع “كالتشيو نابولي“.

فوزي عاد للحياة من جديد وخرج من النفق المظلم فقد كان ميتا “كرويا” لكن عاد في الوقت المناسب وانقذ الجميع في “نابولي” بعد الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لأكثر من عام.

أنقذ أولا مسيرته كلاعب، ومسيرة زميله “ماريو روي” الذي بدأ يتعب ويرتكب العديد من الأخطاء ثانيا ومنح العديد من الحلول للمدرب “أنشلوتي” ثالثا.

فصاحب الرقم “31” أنقذ الجميع في “نابولي”، فهو قائد لهذا الفريق ودائما ما يثبت ذلك سواء داخل أو خارج أرضية الميدان.