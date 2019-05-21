الصحف البرتغالية: “وداعا براهيمي.. ملك المراوغات” !

كما كان متوقعا، سيغادر النجم الجزائري “ياسين براهيمي” الدوري البرتغالي بعد نهاية عقده هذه الصائفة مع نادي “بورتو”.

حيث رفض تجديد عقده وقرر القيام بمغامرة جديدة في أحد الدوريات الأوروبية أين هو مطلوب في إنجلترا، إسبانيا، فرنسا وتركيا.

وكشفت صحيفة “أجوغو”، أن “براهيمي” وفي آخر مباراة للفريق أمام “سبورتينغ لشبونة” عاد إلى الملعب بعد دخول جميع اللاعبين أين ودع جماهير “بورتو” واتخذ آخر صوره التذكارية.

وعنونت ذات الصحيفة: “وداعا براهيمي.. ملك المرواغات”.

يذكر أن “براهيمي” مقبل على المشاركة في نهائي كأس البرتغال ويريد توديع فريقه بأفضل طريقة ممكنة.