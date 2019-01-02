الصحف البريطانية تطالب “محرز” بردة فعل قوية ضد “ليفربول” !

لا حديث في وسائل الإعلام البريطانية سوى عن الجزائري “رياض محرز” الذي بات مطالبا بالتألق في مباراة لا تقبل القسمة على إثنين ضد “ليفربول” غدا الخميس.

فالجزائري لم يظهر بالمستوى المعروف عنه في آخر الأسابيع وفشل في التألق مع السيتي في آخر المباريات، غير أنه قادر على العودة بقوة.

وهذا ما أوضحته الصحف الإنجليزية الصادرة اليوم الأربعاء، أن “رياض” مطالب برد فعل قوية في قادم المواعيد حتى يثبت أحقيته بالانضمام لتشكيلة “بيب غوارديولا”.

كما سلط الإعلام البريطاني الضوء على معاملة “غوارديولا” للاعبيه وبالأخص للنجم الجزائري “رياض محرز”.