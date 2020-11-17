الصحف العالمية تتغنى بهدف “محرز” العالمي

أشادت مختلف الصحف العالمية بهدف “رياض محرز” العالمي في شباك “زيمبابوي” أمس الإثنين لحساب تصفيات الكان.

ونشرت صحيفة “آس” الإسبانية: “محرز يلقن العالم درسا حول ما يمكن فعله الأفارقة.. وهدفه قد يكون الأفضل في العالم هذا الموسم”.

أما صحيفة “الموندو” الكاتالونية: “هدف محرز مرشح لجائزة بوشكاش.. كأفضل هدف في العالم هذا الموسم”.

أمام صحيفة “سبورت” الكاتالونية: “إذا لم تشاهدوا هدف محرز العالمي لا نعلم ماذا فعلتم”

وصحيفة “دايلي مايل” البريطانية علقت على هدف محرز العالمي: “هذا الهدف يدفعك إلى الجنون.. الكونترول هو كل شيء”.