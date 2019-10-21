الصحف القطرية تثني على “هني”

يواصل النجم الجزائري “سفيان هني” قيادة نادي “الغرافة” لتحقيق الانتصارات في الدوري القطري وهذه المرة كان وراء هدف الفوز.

فقد تمكن “هني” من تسجيل هدف المباراة الوحيد لفريقه أمام “العربي” ليجعل فريقه في المركز الثالث.

وأشادت صحيفة “استاد الدوحة” القطرية بالنجم الجزائري مؤكدة أنه يعتبر “دينامو” نادي “الغرافة”.

في حين صرح “هني” قائلا: “المهم دائما هو تحقيق الانتصارات، ليس المهم أن أسجل”.

وأضاف: “أطالب زملائي بنسيان مباراة العربي والتفكير في المباراة المقبلة، أمام نادي الدحيل فالفوز يبقينا في المراكز الأولى”.

وتابع: “الأداء الجماعي هو الذي منح النقاط الثلاث للفريق”.