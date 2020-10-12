الصدمات تتهاطل على عوار في فرنسا

تعرض حُسام عوار لانتقادات لاذعة في فرنسا، في الأيام الماضية، بمناسبة أول ظهور له رفقة “الديكة”، والذي لم يُقنع المختصين.

وجاء أبرز هجوم تعرض له متوسط الميدان، من الناخب الفرنسي الأسبق ريمون دوميناك، والذي أبدى استغرابه من مُستوى نجم ليون.

وقال دوميناك، في تصريحات لقناة “ليكيب” :”خلال المواجهة أمام أوكرانيا، عوار كان يتحرك مثل العجوز، وعرضه كان مُخيبا بالنسبة لي”.

وواصل :”لم يُقم بأي مُبادرة تستحق الذكر في القاطرة الأمامية، وهو مُطالب بالإستفاقة مُستقبلا إن أراد نيل فرصته مُجددا”.

يُذكر بأن صاحب الـ22 عاما، لم يتواجد حتى في القائمة الرسمية، بمناسبة مواجهة أشبال ديشان للبرتغال.

وكان الجزائري الأصل قد رفض الخضر مؤخرا، معتبرا بأن أفضل اللاعبين في العالم يجب أن يحملوا ألوان بطل العالم.