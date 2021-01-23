الصدمات تتوالى على بن ناصر

توالت الصدمات على الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، بعدما أعلن الطاقم الطبي لناديه ميلان، إستحالة عودته للمُنافسة في الفترة الحالية.

وسيكون متوسط الميدان، مُجبرا على الخضوع لفترة راحة إضافية، ستتسبب في حرمانه من اللعب الى غاية نهاية الشهر الجاري.

ولن يكون اليساري حاضرا، رفقة الروسونيري، خلال مواجهة أتالانتا بيرغامو، سهرة اليوم السبت، في إطار الدوري الإيطالي.

يُذكر بأن مُحارب الصحراء، غائب عن المُنافسة الرسمية، منذ شهر ديسمبر الماضي، عجز خلاها عن إسترجاع عافيته.

ونُشير بأن أفضل لاعب خلال الكان 2019، باشر التمارين بشكل مُنفرد ولكنه لم يصل للجاهزية التي تسمح له باللعب.

وعبّر اللاعب السابق لإيمبولي، في الأيام الماضية، عن قلقه من بقائه خارج الخدمة، مؤكدا شوقه للإستئناف.