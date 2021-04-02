الصدمات تتوالى على عطال في نيس

عادت شبح الإصابات ليُلاحق الدولي الجزائري يوسف عطال، حيث تعرض لمُشكل جديد على مُستوى العضلات المُقربة، اليوم الجمعة.

وكشف المدرب أدريان أورسيا، بأن صاحب الإنطلاقات السريعة، لن يكون بمقدروه إستئناف المُنافسة هذا الأسبوع.

وصرّح التقني الروماني في هذا الشأن :”يوسف سيكون مُجبرا على البقاء خارج الخدمة، لـ15 يوما قادما على الأقل”.

وواصل :”لقد ساءت وضعيته بعد مُشاركته في اللقاء الأخير أمام مارسيليا، لقد أراد مُساعدة الفريق ودفع الثمن”.

ويعيش إبن واضية موسما أسودا، حيث أنه لم يجد نسقه تماما بسبب سلسلة من الإصابات الخطيرة التي تعرض لها.