الصدمات تتوالى على عمراني في رومانيا

يتواجد الجزائري الأصل بلال عمراني، في وضعية لا يُحسد عليها رفقة ناديه كلوج الروماني، لدرجة أنه خرج من حسابات مدربه.

وأكد آخر التقارير، بأن المدرب دان بيتريسكو، قد ضاق ذرعا من تصرفات مُهاجمه، ومُستواه المتواضع منذ بداية الموسم الجاري.

وقرر أسطورة الكرة الرومانية، التخلي عن خدمات اللاعب الأسبق لأولمبيك مارسيليا، بعدما تيقن بأن عقله ليس مع الفريق تماما.

وأعربت إدارة “كلوج”، عن حسرتها، لعدم بيع عقد صاحب الـ27 عاما، خلال الميركاتو الشتوي لعام 2019، عندما تلقى عرضا إنجليزيا مغريا.

يُشار بأن عمراني، لا يلعب تماما في الآونة الأخيرة، نظرا لعروضه الضعيفة وعدم تمكنه من زيارة الشباك في جميع المُنافسات.