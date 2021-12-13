الصدمة.. المغاربة يتبرأون من مُنتخبهم بعد نكسة الجزائر

يبدو أن المغاربة لم يتجرعوا بعد الخسارة القاسية التي تعرض لها مُنتخبهم أمام المنتخب الوطني الجزائري.

والدليل على ذلك ما حدث على هامش وصول أسود الأطلس للعاصمة المغربية الرباط أمسية اليوم الإثنين قادمين من العاصمة القطرية الدوحة.

القناة الالكترونية المغربية “شوف تيفي” تبرأت من زملاء المُهاجم أشرف بن شرقي على المُباشر.

حيث وخلال بثها المُباشر للحظة وصول المنتخب المغربي عنونت القناة الفيديو بعبارة:”بعد النكسة التي صدمت المغاربة، طائرة مُنتخب عموتة تعود الى أرض الوطن”.

ويُعتبر هذا العنوان دلالة واضحة على أن المغاربة لم ولن ينسوا الخروج المُخزي من منافسة كأس العرب على يد الخضر.