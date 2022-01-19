الصدمة.. محمد فارس ينهي موسمه مع تورينو قبل بدايته 

كشف فريق تورينو الإيطالي عن تعرض الدولي الجزائري محمد فارس لتمزق على مستوى رباط ركبته اليمنى.

كما أكّد أن المستقدم الجزائري سيبتعد عن فريقه الجديد إلى غاية نهاية الموسم.

وقال نادي تورينو أن فارس تعرض لتمارين مع فريقه الجديد الجمعة الماضي.

كما أضاف ناي تورينو في بيان له. أن الفحوص التي خضع لها مدافع الخضر أظهرت تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي ولضرر في الغضروف.

وتعتبر الإصابة. الثانية في مشوار اللاعب الذي تعرّض لتمزق على مستوى الأربطة سابقا.لما كان يحمل قميص سبال الإيطالي.