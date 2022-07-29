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قناة النهار

الصديق مصاب بورم بالوجه.. يناشد السلطات لمواصلة العلاج بالخارج

بقلم قناة النهار
الصديق مصاب بورم بالوجه.. يناشد السلطات لمواصلة العلاج بالخارج
مجتمع
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رابط دائم : https://nhar.tv/cEzHK
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