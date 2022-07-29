قناة النهار الصديق مصاب بورم بالوجه.. يناشد السلطات لمواصلة العلاج بالخارج بقلم قناة النهار نشر في 29 جويلية 2022 - 22:09 مجتمع شارك غرِّد أرسل 121 0 رابط دائم : https://nhar.tv/cEzHK الجزائر اقرأ أيضا تلاميذ بالوادي يبادرون بتكريم أستاذهم بعد فراق نصف قرن قناة النهار 23 جويلية سكيكدة: صيد السلطعون الأزرق..تجربة جديدة محفوفة بالمخــ..اطر قناة النهار 12 جويلية الإستهلاك المفرط " للباراسيتامول"..عادة سلبية تضاعف خـطر الإصـابة بتلف الكبد قناة النهار 21 جويلية جزائريون: الراية الوطنية.. ذاكرة قصة كفاح قناة النهار 11 جويلية " تمرين للتزويد بالوقود جوا مكوّن من طائرة" اليوشين" و4 طائرات "سوخوي قناة النهار 12 جويلية تساؤلات: الجزائر توقع مذكرة تفاهم للشروع في إنجاز أنبوب الغاز العابر للصحراء قناة النهار 28 جويلية بجاية : استغلال رمال وادي الصومام يهدد المستثمرات الفلاحية بالقصر وأميزو قناة النهار 20 جويلية سكيكدة : الإستراحات الجبلية..ثقافة سياحية جديدة مترسخة بعدما فرضتها قيود الجائحة قناة النهار 25 جويلية وزير الصحة : هناك مخطط للقضاء على التـهاب الكبد كمشكلة في الصحة العمومية في حدود عام 2030 قناة النهار 28 جويلية صريح جدا: هذه هي التخصصات المتاحة للناجحين في شهادة البكالوريا بمعدل 09.50 قناة النهار 26 جويلية