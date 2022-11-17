الصراصير على طاولة تحضير البيتزا.. صور صادمة من داخل فاست فود

تم خلال مهمة مراقبة ميدانية بتاريخ 14 نوفمبر، شملت مختلف النشاطات التجارية. خاصة المواد الغذاىية الحساسة السريعة التلف، في ولاية سوق أهراس. العثور على كمية معتبرة من اللحم المفروم مسبقا غير صالحة للاستهلاك على مستوى محل للتجارة بالتجزئة للحوم والدواجن. حيث تم حجزها وإتلافها بعين المكان.

كما تمت مراقبة محل للإطعام السريع اتضح أنه لا يستجيب لشروط النظافة والنظافة الصحية. حيث سجلت مجموعة من المخالفات أهمها وجود كثيف للصراصير بمختلف أنحاء المحل. خاصة بمكان التحضير على مستوى زوايا الجهة السفلى لطاولة تحضير عجينة البيتزا الارضية متسخة، سلة القمامة مفتوحة غير مغطاة.

بالمقابل تم إستدعاء المخالفين قصد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الردعية طبقا للقوانين السارية المفعول في هذا المجال. مع إعداد ملفات للمتابعة القضائية ضدهم.