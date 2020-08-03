الصراع يحتدم في إيطاليا على خدمات فارس

انتقلت الأندية الإيطالية المهتمة بخدمات الدولي الجزائري محمد فارس، إلى السرعة القصوى، لإنهاء هذه الصفقة في أقرب الآجال.

ونقلت وشائل إعلام إيطالية، أن مسؤولي لازيو روما، يسعون لاتمام انتقال صفقة محمد فارس، في أقرب الآخل، لقطع الطريق أمام الأندية الأخرى.

وأضافت ذات المصادر، أن إدارة لازيو، عرضت 7 مليون أورو، على نظيرتها من نادي سبال، و1.3 مليون أوو سنويا، كراتب للدولي الجزائري، بالإضافة لمنح أخرى.

وفي المقابل، يواصل نادي فيونتينا، جهود هو الآخر، ليكون السباق في خطف محمد فارس، بمواصلة الضغط على إدارة سبال، لاقناعهم ببييع عقده، مشعلا بذلك الصراع مع لازيو.