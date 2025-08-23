الصراع يشتد على عمورة

يبدو أن الدولي الجزائري، محمد عمورة، قد عاد لاهتمامات نادي بنفيكا، مع تسارع الأحداث في سوق الانتقالات الصيفية.

حيث تشير التقارير إلى أن الانتقال المحتمل للاعب بنفيكا، كيريم أكتوركولو إلى نادي فنربخشة. قد يساهم في تسريع صفقة انتقال محمد عمورة إلى نادي بنفيكا البرتغالي.

وحسب ماكشفه الصحفي البلجيكي، “ساشا تافوليري”، في حال مغادرة اللاعب، أكتوركولو، صفوف بنفيكا، سيسعى النادي البرتغالي إلى إقناع نادي فولفسبورغ الألماني بقبول عرض أقل من الـ40 مليون يورو التي يطلبها الأخير، بخصوص، عمورة.