الصرف الصحي يُغرق منازل ويشل الحركة بحي الإستقلال بعاصمة الولاية الوادي

يشهد حي الإستقلال بعاصمة ولاية الوادي، وضعية ايكولوجية وبيئية كارثية جراء صعود المياه وانفجار قنوات الصرف الصحي، التي غمرت منازل بأكملها وساحات.

وضع أجبر السكان على الاستعانة بمضخات تشتغل ليلا ونهارا، من أجل اخراج المياه من منازلهم بعد أن تآكلت جدرانها وباتت ايلة للسقوط في اي لحظة.

حي يعد مصب للمياة الصرف الصحي القادمة من الجهة للجنوبية وهو ما شمل ستنقعات وبركات جعلت الوصول الى المدرسية امر شبه مستحيل.

ومع هذا الوضع تنتشر الأمراض بشتى أنواعها خاصة التنفسية وأمراض الصدر والحساسية وجلدية، وهو ما فرض رحيل العديد منهم بأمر من الأطباء.

وناشد سكان الحي من الجهات الوصية بالتدخل العاطل لإنقاذهم من هذه الكارثة، في ظل تقاعسهم والاكتفاء بالنجيء والمشاهدة دون اتخاذ اجراءات استعجالية لوضعيتهم .