الصفاقسي التونسي يؤهل لاعبه الجزائري نايت المرابط

قام النادي الرياضي الصفاقسي التونسي، اليوم الإثنين، بتأهيل لاعبه الجزائري موهوب نايت المرابط لينضم لصفوف الفريق رسميا.

ووفق الحساب الرسمي للنادي عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فإن اللاعب المغترب قد أمضى عقدا بثلاثة مواسم مع نادي عاصمة الجنوب.

ويذكر أن اللاعب صاحب الـ26 ربيعا، يشغل خطة متوسط ميدان هجومي، وقد سبق له أن انتمى لنادي باريزيان الفرنسي

بالإضافة إلى نادي ميامي سيتي الأمريكي ونادي روت فيس أهلن الألماني قبل أن يعود إلى نادي باريزيان الفرنسي .

في موسم 2018-2019 انتقل إلى نادي برج بوعريريج ثمّ إلى شبيبة القبائل في نفس الموسم.