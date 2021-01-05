الصفاقسي يشن حربا نفسية على العميد !!

شنت إدارة النادي الصفاقسي التونسي حربا نفسية على الضيف مولودية الجزائر قبل مواجهة الفريقين أمسية غدا الأربعاء في لقاء العودة.

إدارة الفريق التونسي يبدو وكأنها تريد خطف التأهل بكل الطرق الممكنة ماجعلها تشكك في نزاهة نتائج اختبارات كورونا التي خضعت لها بعثة العميد.

إدارة الصفاقسي وجهت خطابا إلى السلطات الصحية في تونس لإعلامها بوجود إصابتين بكورونا في صفوف المولودية مطالبة بإخضاعهما للحجر الصحي تفاديا للعدوى.

كما طالبت في نفس الوقت بإعادة إخضاع كامل بعثة المولودية لمسحة جديدة قبل خوض مباراة الغد.