الصفحة الرسمية لاتحادية كرة اليد خارج مجال التغطية!

بقيت الصفحة الرسمية للإتحادية الجزائرية لكرة اليد، خارج مجال التغطية، بعد آخر مُباراة للخضر، في مونديال مصر 2021.

ولم تُكلف الإتحادية نفسها، عناء مُتابعة الوقت والنتيجة خلال اللقاء الذي خسره مُحاربو الصحراء، أمام سويسرا.

واكتفت هيئة حبيب لعبان، بوضع فيديو للخضر بعد وصولهم لقاعة المُنافسة قبل المواجهة، دون أن تتطرق لبدايتها ولا نهايتها.

ويُخيل للمتابع، بأن زملاء مسعود بركوس لم يلعبوا أصلا مع سويسرا، في سيناريو غريب لا يحدث إلا في الجزائر.

ولم تُشر الإتحادية لا من قريب ولا من بعيد، لإقصاء المُحاربين ولا لترتيبهم النهائي، مع حذف أي تعليق منتقد للعبان واتحاديته.

يُذكر بأن أشبال المدرب آلان بورت، غادروا الدور الرئيسي لكأس العالم، من الباب الضيق بثلاث هزائم متتالية ومُستويات مُخيبة.