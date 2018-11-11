الصفحة الرسمية لـ”الليغا”:”تذكروا جيدا هذا الإسم”

نشرت الصفحة الرسمية للدوري الإسباني “الليغا” على “تويتر” و”فايسبوك”، صورة لعيسى ماندي بعد إطاحة ناديه بيتيس ببرشلونة برباعية.
وأرفقت الصفحة الرسمية صورة المدافع الدولي الجزائري بالآتي:”قاهر برشلونة في الكامب نو.. تذكروا جيدا هذا الإسم عيسى ماندي”.
يذكر أن ماندي يقدم إكتسب الكثير من الخبرة وأضحى يقدم مستويات كبيرة، منذ إلتحاقه بالدوري الإسباني قادما من رامس الفرنسي.
– GANAR en el Camp Nou por primera vez desde 1998. ✅
– Marcar 4 GOLES al Barça en el Camp Nou en un partido oficial por primera vez desde 2003. ✅
HISTÓRICO, @RealBetis. 👏💚
— LaLiga (@LaLiga) November 11, 2018
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