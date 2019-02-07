الصفحة الرسمية لكأس العالم تشيد بالحارس مبولحي !

أشادت الصفحة الرسمية لمنافسة كأس العالم على شبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك بالحارس الجزائري رايس وهاب مبولحي، حيث إعتبرته قاهر المنتخب الألماني خلال نهائيات كأس العالم 2014.

ونشرت الصفحة الرسمية لمنافسة كأس العالم على صفحتها الرسمية فايسبوك صورة للحارس الجزائري أرفقتها بتعليق:

” في عام 2014 فاز الحارس رايس وهاب مبولحي بقلوب المشجعين في جميع أنحاء العالم، بسبب العرض الرائع الذي قدمه أمام المنتخب الألماني، إلا أن آدائه الذي جعله رجل المباراة لم يكن كافيا ليقود الخضر إلى الدور ربع النهائي من منافسة كأس العالم..إلا أن مبولحي لا يزال بطلا”.