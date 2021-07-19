الصفحة الرسمية للكاف تستعرض رحلة الخضر نحو اللقب الأغلى في القارة

إسترجعت الصفحة الرسمية للإتحاد الإفريقي لكرة القدم ذكريات تتويج المنتخب الجزائري بلقب كأس امم إفريقيا في مثل هذا اليوم من عام 2019 تحت قيادة الناخب الوطني جمال بلماضي الذي قاد رفقاء القائد رياض محرز للتتويج بالنجمة الثانية في تاريخ المنتخب الجزائري.

ونشرت الصفحة الرسمية للإتحاد الإفريقي لكرة القدم على شبكة التواصل الإجتماعي تويتر تغريدة مرفوقة بصورتستعرض من خلالها رحلة تتويج المنتخب الجزائري باللقب الأغلى في تاريخ القارة الإفريقية.