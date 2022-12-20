الصكوك..منتوج مالي جديد لبورصة الجزائر

كشف مدير عام بورصة الجزائر موهوب يزيد، في تصريح لتلفزيون النهار من ولاية ميلة، أن سوق الأوراق المالية بالجزائر سيعرف خلال العام الجديد 2023 دخول منتوجات جيدة تتمثل في الصكوك.

وذلك تكملة للصيرفة الإسلامية التي تموقعت في الميدان المالي، وأضاف المدير العام لبورصة الجزائر في حديثه أن التحول الاقتصادي الحاصل بالجزائر يقتضي تموقع البورصة وسيلة لتمويل المشاريع للوصول إلى الشمول المالي.

وذلك قصد استقطاب الأموال المتواجدة خارج المنظومة البنكية و الأموال المكتنزة لدى المواطنين.

مضيفا أن المنظومة الجامعية مفتوحة لها بورصة الجزائر للبحوث والتربصات.