“الصلاة خير من النوم” ظهراً في الأردن

في حادثة غريبة من نوعها رفع أذان الظهر في العاصمة الأردنية عمان ،حيث حمل الأذان عبارة “الصلاة خير من النوم “وهي التي ترتبط بصلاة الصبح لا غير.

وبعدذلك بدأ المؤذن الدعاء مباشرة.

وعلى إثر هذه الحادثة فتحت وزارة الأوقاف الأردنية تحقيقا لمعرفة الأسباب التي أدت لوقوع هذا الحطأ.

وحسب ما نقلته وكالة خبرني الأردنية عن مسؤول في وزارة الأوقاف فإن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المسؤول في إذاعة القرأن الكريم استخدم تسجيلا لأذان الفجر عن طريق الخطأ.

في حين أوضح المسؤول في الوزارة الأردنية أن الأصل أن يكون الأذان الموحد بشكل مباشر وليس مسجلا.