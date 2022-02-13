لحوم واسماك فاسدة ومواد استهلاكية منتهية الصلاحية بفندق فاخر في وهران

وقفت عناصر من لجنة الصحة، النظافة وحماية البيئة لبلدية وهران بالتنسيق مع مصالح مفتشية التجارة، مصالح الشرطة العامة.

بالإضافة الى الشرطة العلمية لأمن ولاية وهران ومنظمة حماية المستهلك على جملة من التجاوزات خلال زيارة تفتيش ومراقبة لأحد الفنادق الفاخرة بالولاية.

أين تم تسجيل اخلال فادح لشروط النظافة والحفظ والتبريد، واسفرت العملية عن حجز 40 كغ من اللحوم الفاسدة.

و10 كغ من الأسماك غير صالحة للاستهلاك البشري وكميات معتبرة من المواد منتهية الصلاحية، مجمدة ومحفوظة بطرق غير صحية.

ليتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمسؤولين على الفندق الفاخر المعروف على مستوى ولاية وهران.

طالع أيضا: تأخر رحلة الجزائر وهران بسبب الضباب

عرف مطار هواري بومدين بالعاصمة اليوم السبت، تأخر رحلة “العاصمة-وهران”، لأكثر من 3 ساعات بسبب الضباب الكثيف.

وكان من المفترض أن تنطلق الرحلة على الساعة الـ8:45، إلا أنها تأجلت لغاية الساعة بسبب الضباب.

ضباب كثيف.. الحماية المدنية تحذر!

شهد عديد الولايات على غرار بومرداس، البليدة، العاصمة، ضباب كثيف صبيحة اليوم السبت، مما سيؤدي الى رداءة في الرؤية والسير. كما دعت مديرية الحماية المدنية، السائقين ومستعملي الطرقات، إلى توخي الحيطة والحذر.

وقالت الحماية المدنية، إن الضباب يتطلب سلوكيات ومهارة خاصة في قيادة المركبات مع رفع من درجة التركيز وترك مسافة الأمان. كما يجب استعمال الأضواء الخاصة بالضباب وتجنب التوقف على حافة الطريق إلا للضرورة القسوى مع اجبارية إشعال أضواء الإنذار.

وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء مستقرة وصافية على كافة الولايات الشمالية للوطن. باستثناء بعض الضباب خلال الصبيحة.

وأضافت ذات المصالح، أن الأجواء المرتقبة اليوم السبت ستكون صافية ومشمسة بعد انقشاع الضباب و السحب السفلى خلال الصبيحة، لتتحسن خلال الظهيرة و تكون الأجواء ربيعية على مجمل المناطق الشمالية.

أما على المناطق الجنوبية للوطن، فالأجواء مغشاة خلال الصبيحة على شمال الصحراء والواحات بسحب سفلى، لتتحسن وتصبح صافية ومشمسة على العموم على كافة المناطق الجنوبية.

كما تتوقع مصالح الأرصاد الجوي، إستمرار الأجواء الصافية والمستقرة على كافة الولايات الشمالية والجنوبية للوطن طيلة الأسبوع المقبل.

وحسب النماذج الرقمية للأرصاد الجوية، فإن الأجواء ستبقى مستقرة إلى غاية يوم الأحد المقبل والذي يتزامن والدخول المدرسي للفصل الثاني للتلاميذ. وستستمر الأجواء صافية طيلة الأسبوع. مشيرة إلى انعدام تساقط الأمطار خلال هذا الأسبوع.

أما عن درجات الحرارة المرتقبة خلال الايام المقبلة فستكون دافئة على الشمالية للوطن لتتراوح مابين 17 إلى 22 درجة على الولايات الشمالية إلى غاية يوم الأحد . وستتراوح مابين 22 الى 25 درجة على المناطق الغربية. وتتراوح مابين 21 إلى 30 درجة بالجنوب.