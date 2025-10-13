الصليب الأحمر يعلن تَسلّم 7 رهائن إسرائيليين في غزة

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الإثنين، عن تسلم أول دفعة من رهائن الاحتلال المفرج عنهم وهم 7 من شمال قطاع غزة.

وانطلقت صباح اليوم عملية تبادل رهائن الكيان الصهيوني والأسرى الفلسطينيين بموجب اتفاق غزة، حيث سلمت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس). سبعة رهائن إسرائيليين في غزة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الاثنين، وذلك في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار. مع إسرائيل والذي يتضمن الإفراج عن مئات الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية في المقابل.

وحسب ما أفادت به رويترز، من المتوقع إطلاق سراح 250 فلسطينيا كانوا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد في سجون الاحتلال. إلى الضفة والقدس والخارج اليوم، بالإضافة إلى إطلاق سراح 1716 فلسطينيا من غزة عند مجمع ناصر الطبي بالقطاع اليوم.

