الصمت 3 دقائق “حدادً” على ضحايا “عيد الفصح” في سريلانكا

أعلنت الحكومة السريلانكية، اليوم الثلاثاء، حدادً وطنيا في البلاد، حيث وقف الشعب السريلانكي ثلاث دقائق صمت.

وذلك حدادً على ضحايا سلسلة تفجيرات “عيد الفصح” الانتحارية، الذين وصل عددهم إلى 321 قتيل، حسب ما نقله موقع آر تي بالعربي.

وكانت عدد من الدول قد دعت مواطنيها، إلى الامتناع مؤقتا عن السفر إلى سريلانكا.

وهذا بداية بوكالة السياحة الروسية التي أصدرت، بيانا دعت فيه الراغبين بالسفر إلى سريلانكا، للتريث إلى حين عودة الأمور إلى طبيعتها هناك.

وكذلك حذرت الصين أيضا مواطنيها من السفر لسريلانكا في المستقبل القريب، وذلك في ظل “المخاطر الأمنية الكبيرة” هناك.

كما ذكرت الشرطة أنها أوقفت 40 شخصا في إطار التحقيق في التفجيرات، التي استهدفت فنادق وكنائس تزامنا مع الاحتفالات بعيد الفصح المسيحي.

حيث يذكر أن هذه التفجيرات الدموية، قد أثارت استنكارا وإدانة دولية.

وذلك بعد أن وصفها مجلس الأمن الدولي بـ “الجبانة والمثيرة للاشمئزاز”، ودعا إلى تقديم المسؤولين عن هذا العمل الإرهابي إلى العدالة.