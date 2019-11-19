الصمم.. الإكزيما والربو أكثر الأمراض التي تصيب “الخدامين” في الجزائر

كلفت “كناص” تعويض أزيد من 8 ملايير سنتيم منذ بداية السنة

عمال البناء والنظافة أكثر الفئات المصابين بالأمراض المهنية

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كشف، أمس، محفوظ إدريس، مدير وكالة الجزائر التابعة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، أن الأمراض المهنية كلفت الصندوق منذ 2019، أزيد من 8 ملايير سنتيم.

حيث يتصدر الصمم والإكزيما أكثر الأمراض المهنية التي يعاني منها الجزائريون. وقال مدير وكالة الجزائر في

تصريح لـ«النهار»، إن الضمان الاجتماعي يتكفل بـ 85 حالة مرضية مهنية مسجلة ومدونة في جداول الأمراض المهنية.

حيث سجلت وكالة الجزائر، بداية من شهر ديسمبر 2014 إلى غاية نوفمبر الجاري، 784 مؤمّن اجتماعي مستفيد

من منحة الريع تفوق نسبة 10 من المئة، حيث قدرت تكلفتها خلال 2014، 7 ملايير سنتيم و800 مليون سنتيم.

وعلى الصعيد ذاته، ذكر إدريس أن ثلاثة أمراض مهنية تتربص بالجزائريين، وتشمل بالدرجة الأولى الصمم، يليها

الإكزيما والربو، حيث يمس الداء الأول عمال البناء، المصانع، عمال تركيب السيارات، عمال مركبات الحديد

والصلب، مرسسات الإسمنت وصناعته وكذا مؤسسات تعبيد الطرقات. وأضاف إدريس، أن داء الإكزيما يمس

عاملات وعمال النظافة، بالإضافة إلى عمال المخابر وعمال المؤسسات الاستشفائية، بالإضافة إلى البنائين، بالنظر

إلى استخدامهم المتكرر لمواد كيماوية حارقة من دون استخدام وسائل وقاية.

أما داء الربو، فيمس بالدرجة الأولى أساتذة المدارس بسبب الطبشير، وعمال النسيج، بالإضافة إلى عمال نحت

الحجر، موضحا أن الأمراض المهنية، كلفت الصندوق جراء العمل المرضية والأدوية والعجز أزيد من 8 ملايير سنتيم، منذ بداية السنة إلى غاية أكتوبر المنصرم.

وذكر إدريس أن الأمراض المهنية المحصاة إلى غاية الآن، تقدر بـ 85 مرضا مهنيا، حيث يمس الرجال، وعلى رأسها الصمم، يليها داء الإكزيما الذي يمس النساء.