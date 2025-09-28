الصناعات الميكانيكية محور لقاء وزير الصناعة بمجمع AGM

واصل يحيى بشير، وزير الصناعة، سلسلة لقاءاته مع المجمعات العمومية بلقاءه الثالث على التوالي، خصصه لمجمع AGM للصناعات الميكانيكية.

وجمع اللقاء الوزير بالرئيس المدير العام للمجمع والرؤساء المدراء العامين للفروع، بحضور الإطارات المركزية للوزارة.

وحسب بيان الوزارة، فقد شكل اللقاء فرصة لإبراز الدور المحوري للصناعات الميكانيكية في دعم مختلف القطاعات الصناعية واللوجستية والخدمية. حيث اطّلع السيد الوزير على عرض شامل حول واقع المجمع وفروعه ومشاريعه، كما ناقش الحاضرون مواطن العجز والعقبات التي تعترض سير نشاطه.

وشدد الوزير على أهمية التنسيق الدائم مع مصالح الوزارة من أجل التدخل السريع وتفادي أي عراقيل تؤثر على الأداء، معرباً عن تقديره للجهود المبذولة. وحث على ضرورة الارتقاء بالأداء ورفع القدرات الإنتاجية، وتطوير المعدات والمنتجات لمواكبة أحدث التكنولوجيات، مؤكداً أن الصناعات الميكانيكية تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني وتساهم بشكل فعّال في رفع الناتج المحلي الإجمالي.

وفي محور المعدات الفلاحية، أبرز الوزير ارتباط هذه الصناعة المباشر بدعم القطاع الفلاحي وتعزيز الأمن الغذائي، داعياً إلى تنويع المنتجات بما يتلاءم مع احتياجات الفلاحين، والإسراع في إنتاج الجرارات ذات القوة الكبيرة لتلبية الطلبات المسجلة.

كما أكد على ضرورة تطوير الشراكات، خاصة مع الفروع المتخصصة في صناعة معدات قطاع المحروقات، بالتنسيق الوثيق مع القطاع المعني.

أما في مجال بناء السفن، دعا الوزير إلى تطوير هذه الشعبة والإسراع في وضع الأطر التنظيمية الكفيلة بضمان مطابقة السفن المنتجة محلياً للمعايير الدولية، لتمكينها من الإبحار في المياه الإقليمية والدولية.

كما تضمنت توجيهات الاجتماع الإسراع في تنفيذ الانتقال الرقمي عبر مختلف نشاطات المجمع، وتنفيذ المشاريع المدرجة في برنامج العمل، تماشياً مع توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامية إلى تسريع وتيرة الرقمنة وتحسين أنماط التسيير والشفافية، وذلك قبل نهاية السنة.

واختتم الوزير اللقاء بتأكيده أنه سيتابع شخصياً تنفيذ هذه التوجيهات خطوة بخطوة، داعياً إطارات المجمع والمسيرين إلى مضاعفة الجهود لتصبح الصناعات الميكانيكية رافداً أساسياً لتعزيز الناتج المحلي الإجمالي وقاطرة حقيقية للنهضة الصناعية المنشودة.