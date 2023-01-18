الصناعة الصيدلانية.. إطلاق منصة “تبادل”

أطلقت وزارة الصناعة الصيدلانية، المنصة الرقمية الجديدة “تبادل” TABADOL، لإرسال النسخ الرقميو لطلبات اعتمادات المؤسسات الصيدلانية. وهذا من أجل استيراد والاستغلال والتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية.

كما تدخل المنصة –حسب بيان الوزارة- في إطار رقمنة القطاع وتبسيط الإجراءات الإدارية. وتسمح منصة “تبادل-TABADOL” بمتابعة معالجة الملفات المودعة على مستوى مديرية النشاطات الصيدلانية والضبط.

في حين، أشار البيان ذاته، إلى أن للولوج إلى هذه المنصة يجب التسجيل عبر الرابط. المتوفر على مستوى الصفحة الرئيسية للبوابة الالكترونية للوزارة www.miph.gov.dz، قسم الخدمات الالكترونية.

وأشاد نائب رئيس الفيدرالية الدولية للصيدلة الدكتور والخبير، هياغ بروسبير، ببلوغ الصناعة الصيدلانية الجزائرية نسبة فاقت 70 بالمائة. في تغطية الاحتياجات الوطنية بفضل نوعية التكوين الذي تقدمه الجامعات لا سيما في مجال اختصاص الصيدلة.

ودعا هياغ الذي يمثل دول القارة الإفريقية بالفيدرالية الدولية للصيدلة، بمناسبة الملتقى السادس للفيدرالية الجزائرية للصيدلة. المنعقد ما بين 21 و23 ديسمبر الجاري جميع دول المنطقة إلى “توحيد البرامج البيداغوجية بالجامعات ورفع التحدي. لضمان استقلالية قارية لتوفير أدوية ذات نوعية” بأخذ الجزائر ك “نموذج لضمان تغطية صحية وطنية” في مجال صناعة الأدوية.

ومن جهته أبرز رئيس الفيدرالية الجزائرية للصيدلة البروفسور عبد الحكيم بوديس. أن الطبعة السادسة لملتقى الفيدرالية سلطت الضوء على تحسين التكوين بالقارة الافريقية. بالتعاون مع كلية الصيدلة لمدينة بوردو الفرنسية التي تجمعها شراكة مع كلية الصيدلة لجامعة الجزائر وذلك قصد الاستفادة من تجربة الدول المتقدمة والإرتقاء بشعبة الصيدلة كحلقة “هامة” في سلسلة المنظومة الصحية.