الصناعة الصيدلانية..إنجاز مصنع للأدوية في أولاد جلال

وأوضح وزير الصناعة الصيدلانية على هامش زيارة عمل وتفقد إلى الولاية أن المصنع حددت آجال إنجازه بـ 16 شهرا. حيث سينتج أدوية باستخدام مستخلصات التمور.

وفي سياق مغاير، كان قد أشرف قويدري الذي كان مرفوقا بكل من والي أولاد جلال, عبد الرحمان دحيمي. و الرئيس المدير العام لمجمع صيدال مراد بلخلفة, على تدشين أول صيدلية تابعة للمجمع العمومي صيدال و ذلك بمدينة أولاد جلال.

وأفاد الوزير أن هذه الصيدلية تعد واحدة من أصل 829 صيدلية موزعة عبر عدة ولايات. تشغل ما مجموعه 900 صيدلي وكانت تابعة سابقا للمؤسسة الوطنية لتوزيع الأدوية بالتجزئة Endimed Spa. و تم مؤخرا استرجاعها من طرف مجمع صيدال. مبرزا أن فتح هذه الصيدلية يندرج في إطار إعادة تفعيل نشاط الصيدليات العمومية. و ذلك “تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون للحفاظ على مناصب الشغل. و استحداث أخرى خاصة بولايات الجنوب”. وأشار الوزير إلى أن هذه الصيدلية ستقدم علاوة عن بيع الأدوية العديد من الخدمات على غرار توفير المرافقة الصحية للمرضى .

