الصناعة الصيدلانية: تمديد آجال الاعتماد للمؤسسات الجديدة وإلغاء الخبرة المهنية

كشف وزير الصناعات الصيدلانية، وسيم قويدري، عن اعتماد مجموعة من التسهيلات لصالح المتعاملين في مجال الصناعة الصيدلانية.

وأشار قويدري في تصريح له على هامش الزيارة التي قادته إلى ولاية الطارفـ إلى أنه تم تمديد آجال الاعتماد المسبق للمؤسسات الجديدة من سنة إلى سنتين. قائلا و”هي المدة الكافية للمستثمر من أجل الانتهاء من كل الاجراءات الادارية”.

كما قال وزير الصناعات الصيدلانية، إنه تم إلغاء الخبرة المهنية للصيدلي التقني عند إنشاء مؤسسة صيدلانية جديدة. مردفا “القرار من شأنه فتح آفاق للصيادلة الجدد بالنسبة للتوظيف ويقلّص من معاناة المستثمرين في رحلة البحث عن الصيدلي”.

ووقف وزير الصناعات الصيدلانية وسيم قويدري، على حجم الأضرار التي لحقت بمصنع إنتاج الأدوية بيوكار. بعد الحريق الذي نشب به مؤخرا.