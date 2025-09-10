الصناعة.. مجمع DIVINDUS يوقع 3 مذكرات تفاهم كبيرة

شهد جناح مجمع الصناعات المحلية ديفاندوس (DIVINDUS) توقيع ثلاث مذكرات تفاهم استراتيجية مع شركاء من سيراليون، غانا وإثيوبيا. بهدف توسيع آفاق التصدير وتعزيز التعاون الصناعي على المستوى الإفريقي.

المذكرة الأولى أبرمت مع شركة PAVIFORT من سيراليون لتعزيز التعاون في مجال مواد البناء والخزف الصحي.

فيما وقّعت الثانية مع شركة TANO Commodities من غانا. التي أبدت اهتمامًا كبيرًا بكامل منتجات مجمع ديفاندوس. ما يتيح للمجمع توسيع حضوره في السوق الغاني.

أما المذكرة الثالثة فجاءت مع شركة AMISTAD CIVIL ENGINEERING PLC من إثيوبيا لتطوير وتسويق حلول البناء الجاهز.

هذه الاتفاقيات تجسّد التوجه الاستراتيجي للجزائر نحو تنويع صادراتها ودعم الدبلوماسية الاقتصادية، إلى جانب بناء شراكات إفريقية قوية تعزز التكامل الصناعي القاري وترسّخ مكانة الصناعة الوطنية وتزيد من تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي.