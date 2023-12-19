الصندوق الوطني للاستثمار يرسّم دخوله في رأسمال مصنع فيات الجزائر

أعلن الصندوق الوطني للاستثمار، اليوم الثلاثاء، عن دخوله في رأسمال شركة بيجو سيتروين للإنتاج بالجزائر (ستيلانتيس فيات).

ووفقا لبيان نشره الصندوق على موقعه الإلكتروني، فقد رسّم الصندوق الوطني للاستثمار دخوله في رأسمال شركة بيجو سيتروين للإنتاج بالجزائر (ستيلانتيس فيات) منذ 12 ديسمبر 2023.

وأوضح المصدر نفسه، أن الهدف من هذا الانضمام هو “المساهمة في تطوير صناعة السيارات بالجزائر”.

وللإشارة، كان مجمع ستيلانتيس قد دشن في ال11 من شهر ديسمبر الجاري مصنع سيارات للعلامة الإيطالية “فيات” بالمنطقة الصناعية لبلدية طفراوي (وهران) بطاقة إنتاجية أولية تقدر ب 60 ألف سيارة سنويا ، والتي من المتوقع أن تبلغ 90 ألف مركبة سنويا ابتداء من 2028.

وقد وظف المصنع 300 عاملا خلال السنة الجارية ويعتزم توظيف 300 آخرين سنة 2024، بحيث تم تكوين جزء كبير منهم في إطار برنامج تعاون بين ستيلانتيس وقطاع التعليم والتكوين المهنيين.

ويعد الصندوق الوطني للاستثمار مؤسسة مالية عمومية متخصصة، مكلفة بالمساهمة في تمويل الاستثمار من خلال منح قروض للمؤسسات أو عبر الاستثمار في رأس المال بالشراكة مع شركات محلية أو مستثمرين أجانب قصد تحقيق أهداف التنمية الوطنية.