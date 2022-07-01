الصندوق الوطني للاستثمار يشتري كامل أسهم فيون في جازي

أعلن الصندوق الوطني للاستثمار، عن شراء كامل أسهم مجمع فيون الروسية، في شركة الاتصالات جازي والتي كانت تقدر بـ45.57 بالمائة.

وحسب بيان مشترك للصندوق الوطني للاستثمار وشركة جازي، فإن الشراء تم بموجب اتفاقية موقعة بين الطرفين. وجاء ذلك، بعد عدة أشهر من المفاوضات المكثفة التي جرت في أجواء تميزت بروح المسؤولية والحرص على استقرار وأداء الشركة.

وأضاف البيان، إن هذه الاتفاقية التي تأتي عشية الاحتفال بالذكرى الستين لعيد الاستقلال، تسمح للصندوق الوطني للإستثمار، بالاستحواذ على ما تبقى من أسهم فيون في جازي.

هذا وساهمت مجموعة فيون لأكثر من سبع سنوات في إدارة جازي جنبًا إلى جنب مع الصندوق الوطني للاستثمار. حيث عملا معا على التطور التكنولوجي للمتعامل. وإطلاق عملية الرقمنة التي ساعدت في تعميم استخدام الإنترنت عبر الهاتف المحمول والتي انتشرت استعمالاتها في جميع القطاعات الاقتصادية وفي مختلف جوانب الحياة اليومية للجزائريين.

وتقديرا لذلك، يعبر الصندوق الوطني للاستثمار الى جانب جميع موظفي جازي عن خالص شكرهم وامتنانهم لكل ما قدمته فيون خلال السنوات الماضية.

وأوضح البيان، أنه وبعد استكمال عملية شراء الأسهم، سيعمل الصندوق الوطني للاستثمار جاهدا على الحفاظ على صلابة المؤسسة. والالتزام بمواصلة خطتها التنموية من أجل الحفاظ على مسار النمو وضمان استدامتها وربحيتها في السوق.

كما ستعمل جازي، بدعم من الصندوق الوطني للاستثمار، على مواصلة حركية نموها من أجل المساهمة في ظهور الشركات الناشئة والاقتصاد القائم على المعرفة وتحسين شبكتها وخدماتها.

كما ستبدأ جازي مرحلة جديدة سيرفع فيها إطارات وعمال المؤسسة من الكفاءات الجزائرية التحدي من أجل إبقاء شركتهم مثالا يقتدى به في مجال التسيير و جودة الخدمات.

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